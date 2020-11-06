Курс долара різко знизився після дворічного максимуму

Офіційний курс долара на 6 листопада 2020 року різко опустився на 14 копійок у порівнянні з попереднім днем - до 28,36 гривень. Американська валюта дешевшає другий день після дворічного максимуму.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Таким чином, офіційний курс гривні до долара на сьогодні встановлено на рівні 28,3643 гривень за 1 долар (- 0,1431 грн). При цьому курс на 5 листопада становив 28,5074 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 6 листопада

Долар дешевшає другий день поспіль після того, як зростав протягом декількох днів підряд і перевищив дворічний максимум. Відзначимо, долар падає по відношенню до інших світових валют на тлі виборів президента США.

Зокрема, зараз ринки схильні до сильної волатильності через невизначеність навколо результатів голосування.

Міжбанк

Учора на міжбанківському ринку долар почав торгуватися з позначки 28,44 гривень. Але протягом дня серйозно просів і торги закрилися на позначці 28,22 гривень.

Курс долара в 2021 році

Вчора Верховна рада України прийняла за основу проект державного бюджету на 2021 рік. З документа випливає, що він розрахований на середньорічному обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Крім того, прогнозний курс на кінець 2021 року складе 28,8 гривень за долар.