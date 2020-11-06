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Курс доллара резко снизился после двухлетнего максимума

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 07:45
Курс доллара резко снизился после двухлетнего максимума Фото: курс доллара немного снизился (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Официальный курс доллара на 6 ноября 2020 года резко опустился на 14 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 28,36 гривен. Американская валюта дешевеет второй день после двухлетнего максимума.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару на сегодня установлен на уровне 28,3643 гривен за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс на 5 ноября составлял 28,5074 гривен за 1 доллар.

Курс доллара резко снизился после двухлетнего максимума

Фото: курс валют на 6 ноября

Доллар дешевеет второй день подряд после того, как рос в течении нескольких дней подряд и превысил двухлетний максимум. Отметим, доллар падает по отношению к другим мировым валютам на фоне выборов президента США.

В частности, сейчас рынки подвержены сильной волатильности из-за неопределенности вокруг исхода голосования.

Межбанк

Вчера на межбанковском рынке доллар начал торговаться с отметки 28,44 гривен. Но в течение дня серьезно просел и торги закрылись на отметке 28,22 гривен.

Курс доллара в 2021 году

Вчера Верховная рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2021 год. Из документа следует, что он рассчитан на среднегодовом обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Кроме того, прогнозный курс на конец 2021 года составит 28,8 гривен за доллар.

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