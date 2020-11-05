Курс долара падає другий день поспіль після дворічного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2020 року різко опустив офіційний курс долара на 14 копійок у порівнянні з попереднім днем - до 28,36 гривень. Долар дешевшає другий день поспіль після того, як досяг максимальних за два роки позначок.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада встановлено на рівні 28,3643 гривень за 1 долар (- 0,1431 грн). При цьому курс на 5 листопада становив 28,5074 гривень за 1 долар.
Фото: курс валют на 6 листопада
Відзначимо, долар дешевшає вже другий день поспіль. При цьому на тлі виборів президента США американська валюта дешевшає і щодо інших світових валют, оскільки падає попит на надійні активи.
В останні дні валютні ринки схильні до сильної волатильності через невизначеність навколо виборів. Провідні телеканали на сьогодні віддають перемогу Джо Байдену, однак ситуація в будь-який момент може обернутися на користь чинного президента Дональда Трампа, оскільки ще не всі голоси підраховано.
На відкритті міжбанківського ринку курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився і знаходився на позначці 28,44 гривень. Однак протягом дня долар істотно просів. Менш ніж за годину до закриття міжбанку він торгується на позначці 28,23 гривень.
Сьогодні Верховна рада України прийняла за основу проект державного бюджету на 2021 рік. З документа випливає, що він розрахований на середньорічному обмінному курсі 29,1 гривні за долар.
Також вказується, що прогнозний курс на кінець 2021 року складе 28,8 гривень за долар.