Компанія Маска будує гігантську акумуляторну батарею в Техасі

Робітники на об'єкті тримають обладнання в секреті і не допускають сторонніх, але логотип Tesla можна було побачити на касці робочого, а офіційні документи допомогли підтвердити роль компанії.

Коли в лютому на Техас обрушився крижаний шторм і мільйони людей залишилися без електрики на кілька днів, генеральний директор Tesla Ілон Маск висміяв у твіттері Раду з надійності електропостачання Техасу, або Ercot, некомерційну групу, яка управляє поставками електроенергії для 26 мільйонів споживачів. 49-річний Маск нещодавно переїхав в Техас, і його різні компанії розширюють свою діяльність в штаті.

Система зберігання акумуляторів, яка створена дочірньою компанією Tesla Gambit, зареєстрована в Ercot. Уоррен Лашер, старший директор з системного планування в Ercot, сказав, що комерційна експлуатація проекту запланована на 1 червня. Майданчик знаходиться поруч з підстанцією Техас-Нью-Мексико.

Хоча Tesla відома своїми електромобілями з батарейним живленням, вона завжди була більше, ніж автомобільна компанія: її офіційна місія - "прискорити перехід світу до стійкої енергетики". Акумулятори для комунальних підприємств необхідні для зберігання електроенергії, виробленої вітром і сонцем, але вони також можуть стати прибутковими. Зберігаючи надлишок електроенергії при низьких цінах і попиті, власники батарей можуть продавати її назад у мережу при високих цінах.

Tesla витратила роки на освоєння технологій побутової енергетики. Акумулятори Tesla підключені до підстанції Mira Loma в південній Каліфорнії, Едісон, на схід від Лос-Анджелеса. Система на 20 мегават, яка працює з грудня 2016 року, підтримує роботу мережі в години пік і допомагає комунальному підприємству максимально використовувати свої відновлювальні ресурси. В районі затоки Сан-Франциско PG&E Corp. і Tesla будують систему потужністю 182,5 мегават на електричній підстанції Мосс-Лендінгем, яка повинна бути введена в експлуатацію до серпня.