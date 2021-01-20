Київських безробітних перевчатимуть на програмістів: як це працюватиме

Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення в м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних. Навчання відбуватиметься для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій.

Відповідна постанова ухвалена на засідання уряду 20 січня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, у зв’язку карантинними обмеженнями зросла кількість безробітних, зокрема за рахунок повернення в Україну великої кількості громадян України, що працювали за кордоном, при тому, що українські ІТ-компанії відчувають брак спеціалістів із потрібними навичками.

"Задовольнити потребу роботодавців сфери інформаційних технологій у кваліфікованих працівниках з сучасними знаннями та навичками та сприяти працевлаштуванню зареєстрованих безробітних можливо через запровадження механізму організації та проведення професійного навчання зареєстрованих безробітних.

Згідно з документом, відбір кандидатів на навчання здійснюється у два етапи після оприлюднення переліку освітніх програм.

На першому етапі відбору проводиться спеціалізоване комп’ютерне тестування, яке для цілей експерименту розробляється і затверджується Мінцифри.

Попередні співбесіди з кандидатами, їх спрямування на тестування та надання доступу до тестів проводяться кар’єрними радниками філій Київського міського центру зайнятості.

У разі успішного проходження кандидатом першого етапу, що підтверджується позитивними результатами та відповідними рекомендаціями тестування, він допускається до другого етапу відбору.

На другому етапі відбору комісією Центру зайнятості вивчаються документи, подані кандидатом на відбір з урахуванням результатів і рекомендацій тестування, та проводиться співбесіда з кандидатом.

Під час проведення співбесіди з кандидатом комісія Центру зайнятості з’ясовує його професійну спрямованість, готовність та мотивацію до навчання та подальшого працевлаштування після завершення навчання у роботодавців.

Для співбесіди кандидат подає такі документи:

результати та рекомендації тестування;

довідку про проходження обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного оглядів;

форму первинної облікової документації № 086/о "Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)";

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Нагадаємо, станом на початок 2021 року у базі служби зайнятості Києва були наявні 7038 вакансій. На одну вакансію в середньому претендують 3 безробітних, тоді як у минулому році - 1 безробітний.

Нагадаємо, на обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня 2021 року перебувало 459 тисяч безробітних. Диплом про вищу освіту мають 49% шукачів роботи, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу.