У Києві почали підключати тепло для населення. Процес затягнеться на 7 днів

У Києві розпочали підключення будівель до тепла. Сьогодні до кінця доби планують підключити близько 9% житлового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Київтеплоенерго ".

У прес-службі нагадали, що міська влада ухвалила рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, враховуючи прогноз на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів.

Як зазначили в "Київтеплоенерго", у Києві функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисяч кілометрів теплових мереж. Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько семи днів.

Нагадаємо, тарифи на тепло КП "Київтеплоенерго" для категорії "населення" у цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть, попри збільшення тарифу на виробництва тепла. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу "Київтеплоенерго" на 2 мільярди гривень. Таким чином, кошти на компенсацію тарифів візьмуть з бюджету міста.

