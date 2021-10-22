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Тариф для "Київтеплоенерго" підвищили майже на 50%

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 14:54
Тариф для "Київтеплоенерго" підвищили майже на 50% Фото: тарифи на тепло в Києві залишаться на колишньому рівні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з початком опалювального сезону, однак для населення тариф не зміниться. Рішення прийняла Київська міська державна адміністрація (КМДА) 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, оприлюднене на сайті КМДА.

Рішення набирає чинності з дати опублікування і діятиме до 30 вересня 2022 року.

Згідно з документом, тариф для "Київтеплоенерго" на теплову енергію для населення встановлено на рівні 2381,54 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 47,7% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Водночас у КМДА зазначили, що в опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи на тепло для населення залишаться на рівні минулого року. Вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ.

"При збільшенні витрат підприємства через зростання вартості газу, тарифи на тепло КП "Київтеплоенерго" для категорії "населення" підвищувати не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 млрд гривень. Це один з необхідних кроків, щоб стабільно пройти опалювальний сезон і не допустити зростання тарифів на тепло для населення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тариф на постачання гарячої води для населення протягом опалювального сезону встановлено на рівні 97,89 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Це менше, ніж діючий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Однак він зросте до 119,83 гривень відразу після закінчення опалювального сезону.

Нагадаємо, тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" для юросіб зросли майже на 80%. Тариф на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 78% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 616,48 грн за 1 Гкал). Тариф для інших споживачів підвищено до 2 876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2 689,51 гривень.

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