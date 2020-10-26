В уряді назвали розмір зарплат викладачів профосвіти у 2021 році

Посадовий оклад викладачів вищої категорії професійної та фахової передвищої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 6 461 грн. З 1 липня він зросте до 7 001 грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Як зазначили в прес-службі, посадові оклади залежать від розміру мінімальної зарплати. Згідно з проектом державного бюджету на 2020 рік, мінімальна зарплата зросте з 1 січня з 5000 грн до 6000 грн, а з 1 липня - до 6500 грн.

Після підвищення мінімальної зарплати посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти (17 тарифний розряд) з січня 2021 року збільшиться до 8 010 грн, з липня 2021 року - до 8 679 грн.

За даними МОН, у закладах професійної та фахової передвищої освіти викладачі вищої категорії в січні 2020 року мали однаковий посадовий оклад у розмірі 5 087 грн, у вересні цього року - 5 385 грн. Посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти в січні поточного року становив 6 306 грн, у вересні цього року - 6 675 грн.

Відзначимо, мінімальна зарплата зросте у 2021 році на 30%. Відповідні показники закладені в проекті державного бюджету на наступний рік. Згідно з проектом, заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

За даними Світового банку, ініціатива уряду України щодо збільшення мінімальної заробітної плати у 2021 році може привести до збільшення бюджетного дефіциту до більш ніж 6,0% від ВВП. Крім того, підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання загальних потреб у фінансуванні до більш ніж 13% від ВВП.