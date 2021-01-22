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Кабмін взявся за створення фондового ринку: наступного тижня підпишуть меморандум

Новость на русском → Україна, П'ятниця 22 січня 2021 10:23
Кабмін взявся за створення фондового ринку: наступного тижня підпишуть меморандум Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про створення фондового ринку в Україні. Уже наступного тижня очікується підписання меморандуму про його створення.

Про це він повідомив у ході публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030.

"Стосовно розвитку фондового ринку. Ми підготували й вже, сподіваюсь, наступного тижня підпишемо відповідний меморандум про утворення такого ринку. Є відповідний таймлайн, як він буде створюватися. Це непростий процес, але його потрібно починати, щоб рано чи пізно він закінчився", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував створення Фондового ринку капіталів в Україні. Прем'єр-міністр підкреслював, що без нього держава не зможе стати успішною.

Шмигаль заявляв, що введення цього ринку є одним із пріоритетів Кабміну.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня глава КМУ заявив, що в Україні буде створено фондовий ринок.

Так, раніше Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектора України до 2025 року.

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Новини України Економіка Кабінет Міністрів України фондовый рынок Денис Шмигаль
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