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Кабмин взялся за создание фондового рынка: на следующей неделе подпишут меморандум

Новина українською → Украина, Пятница 22 января 2021 10:23
Кабмин взялся за создание фондового рынка: на следующей неделе подпишут меморандум Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине. Уже на следующей неделе ожидается подписание меморандума о его создании.

Об этом он сообщил в ходе публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030.

"Относительно развития фондового рынка. Мы подготовили и уже, надеюсь, на следующей неделе подпишем соответствующий меморандум о создании такого рынка. Есть соответствующий таймлайн, как он будет создаваться. Это непростой процесс, но его нужно начинать, чтобы рано или поздно он закончился", - заявил глава правительства.

Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал создание Фондового рынка капиталов в Украине. Премьер-министр подчеркивал, что без него государство не сможет стать успешным.

Шмыгаль заявлял, что введение этого рынка является одним из приоритетов Кабмина.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября глава КМУ заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.

Так, ранее Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

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Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины фондовый рынок Денис Шмыгаль
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