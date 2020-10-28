Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад держпідприємств
Карантинні обмеження зняли після рішення Конституційного суду
Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад держаних підприємств. Починаючи з жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату.
Відповідне рішення було ухвалено урядом 26 жовтня.
"Установити, що в жовтні 2020 року та в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів", - йдеться в постанові від 26 жовтня 2020 р. № 996.
Документом скасовуються деякі нормативні акти уряду та відновлюється дія пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 141 “Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки".
Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд у серпні визнав неконституційними обмеження Кабміну щодо обмеження заробітних плат чиновників і суддів на час карантину.
Водночас Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат, незважаючи на рішення Конституційного суду. Зарплати інших чиновників також обмежені цим рівнем.