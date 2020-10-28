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Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад держпідприємств

Новость на русском → Київ, Середа 28 жовтня 2020 11:21
Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад держпідприємств Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Карантинні обмеження зняли після рішення Конституційного суду

Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад держаних підприємств. Починаючи з жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату.

Відповідне рішення було ухвалено урядом 26 жовтня.

"Установити, що в жовтні 2020 року та в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів", - йдеться в постанові від 26 жовтня 2020 р. № 996.

Документом скасовуються деякі нормативні акти уряду та відновлюється дія пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 141 “Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки".

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд у серпні визнав неконституційними обмеження Кабміну щодо обмеження заробітних плат чиновників і суддів на час карантину.

Водночас Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат, незважаючи на рішення Конституційного суду. Зарплати інших чиновників також обмежені цим рівнем.

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