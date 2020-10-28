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Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 11:21
Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Карантинные ограничения сняли после решения Конституционного суда

Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату.

Соответствующее решение было принято правительством 26 октября.

"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в постановлении от 26 октября 2020 г. № 996.

Документом отменяются некоторые нормативные акты правительства и восстанавливается действие пункта 2 постановления Кабинета министров от 5 февраля 2020 г. № 141 “Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд в августе признал неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина.

В то же время Кабинет министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда. Зарплаты других чиновников также ограничены этим уровнем.

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