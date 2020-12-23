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Уряд пропонує підвищити пенсії чорнобильцям

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 16:09
Уряд пропонує підвищити пенсії чорнобильцям Фото: засідання уряду (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

На додаткові виплати з держбюджету планується виділяти більше 1 млрд гривень на рік

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". У разі ухвалення парламентом закон набере чинності з 1 липня 2021 року.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Проектом акта передбачено урегулювання питання щодо отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, реалізація акта потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету України в розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні - грудні). З урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1 158 млн грн на рік (10-відсоткова індексація), у 2023 році - відповідно 1 262 млн грн на рік (9-відсоткова індексація).

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень. Це в 3,3 рази перевищує зафіксований Пенсійним фондом України середній рівень пенсії в жовтні 2020 року.

Відзначимо, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2020 року, середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,6 гривень.

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