Кабмин предлагает повысить пенсии чернобыльцам

На дополнительные выплаты из госбюджета планируется выделять более 1 млрд гривен в год

Кабинет министров предлагает внести изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". В случае принятия парламентом закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Проектом акта предусмотрено урегулирование вопроса получения государственной пенсии, исчисленной из пятикратного размера минимальной заработной платы, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре). С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - 1 262 млн грн на год (9-процентная индексация).

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

Отметим, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2020 года, средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,6 гривен.