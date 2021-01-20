Уряд підвищив зарплати бюджетникам у 2021 році на 30%

Кабінет міністрів підвищив зарплати працівників бюджетних установ. Оклади збільшуються через підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Відповідна постанова ухвалена на засідання уряду 20 січня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, з 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 2 670 гривень, а з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.

Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, за 2021 рік оклад зросте на 30%.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, з 1 вересня 2020 року співвідношення між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 225 грн) і мінімальною заробітною платою (5 000 грн) складає 44,5%.

"З метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду і розміром мінімальної заробітної плати у 2021 році (з 01.01.2021 - 6 000 грн, з 01.12.2021 - 6 500 грн), розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду", - йдеться в документі.

Нагадаємо, згідно з законом про держбюджет, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 гривень, що на 1000 гривень більше, ніж у 2020 році. Згідно з законом, наступне підвищення мінімальної зарплати (до 6500 гривень) заплановано на 1 грудня 2021 року.

Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Мінімальний оклад становитиме 4540 гривень.