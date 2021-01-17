Кабмін планує завтра знизити ціну на газ з лютого. Скільки платитимемо

Кабінет міністрів на засіданні в понеділок, 18 січня, планує обмежити ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр. Це рішення буде діяти до кінця карантину або до 31 березня.

Про це на зустрічі з журналістами повідомила заступник голови ОП Юлія Свириденко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Має бути прийнята постанова, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлена ​​гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 гривні", - сказала вона.

Це найнижча ціна, яка склалася на ринку відкрилися і станом на січень 2021 року. Вона враховує ПДВ та плату за транспортування по магістральних газопроводах до внутрішніх точок виходу з ГТС.

Свириденко уточнила, що обмеження ціни стосується договорів між побутовими споживачами й постачальниками, в тому числі постачальником "останньої надії".

Заступник глави Офісу президента зазначила, що таке рішення прийнято після аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування ПСО (пільгових цін для населення) маржа постачальників зросла з 5% до 46%.

Нагадаємо, Міністерство енергетики розробило проект рішення КМУ про обмеження ціни на газ для населення. Пропонується встановити ціну не вище 6,99 гривні з 1 лютого 2021 року.

Як писало РБК-Україна, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявила, що готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.