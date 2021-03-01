Іпотека під 7%: хто і на яких умовах може отримати фіндопомогу

Ставки кредиту та об'єкти іпотеки

За умовами програми, отримати кредит під 7% можна на покупку квартири або будинку не старше шести років. Нормативна площа житла повинна становити становить 50 кв. метрів загальної площі на одну людину або сім'ю з двох осіб і 20 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї.

Кредит надається на термін до 20 років. Максимальна вартість об'єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки - 2 млн грн. Перший мінімальний внесок - 15%. Іпотечна ставка - 7%.

У той же час, умови відрізняються в різних банках. Приміром, ПриватБанк кредитує купівлю житла не старше трьох років, а мінімальний початковий внесок становить 25%.

Вимоги до позичальників

Оськільки програма має насамперед соціальний характер, у ній можуть взяти участь українці, середньомісячний дохід яких і кожного з членів за останні шість місяців не перевищує десятикратного розміру середньої місячної заробітної плати у відповідному регіоні України.

На отримання державних грошей зможуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності або власності сім'ї об'єктів житлової нерухомості та/або діючих договорів фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості.

Де взяти житловий кредит

Перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсації з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних. Учасниками програми стали державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а приватні "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк і Кредобанк.