RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Інфляція в Україні різко прискорилися: що подорожчало в січні

Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в січні 2021 року порівнянні з груднем зросли на 1,3%. За останній рік ціни зросли на 6,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Популярні новини
Нафта подорожчала до максимуму за рік завдяки рішенню ОПЕК+ скоротити видобуток 04 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року 02 лютого 2021
Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету 02 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Верховний суд визнав недійсним штраф АМКУ проти тютюнових компаній 02 лютого 2021
Уряд ліквідував більше 30 консультативних та дорадчих органів 03 лютого 2021
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого 05 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021

За даними статистичного відомства, 12-місячна інфляція прискорилася в порівнянні з груднем, коли вона склала 5,0%.

Продукти харчування в Україні січень подорожчали на 1,5%. Найбільше подорожчали яйця - на 15,4%, овочі - на 6,5%, цукор - на 3,6%, соняшникова олія - на 2,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, на одяг і взуття - знизилися на 4,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,0% (у тому числі електроенергія на 36,6%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка - без змін, охорона здоров'я подорожчало на 0,4%, транспорт подорожчав на 1,0%, ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру зросли на 0,6%, освіта подорожчала на 1,2%, ресторани і готелі подорожчали на 0,3%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України інфляціяценыДержавна служба статистики
Читайте також
Кабмін зацікавлений у прискоренні інфляції для розігріву економіки, - Шмигаль
Нарахування за комуналку за місяць зросли ще на чверть
Прогноз погоди