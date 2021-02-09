Інфляція в Україні різко прискорилися: що подорожчало в січні

За даними статистичного відомства, 12-місячна інфляція прискорилася в порівнянні з груднем, коли вона склала 5,0%.

Продукти харчування в Україні січень подорожчали на 1,5%. Найбільше подорожчали яйця - на 15,4%, овочі - на 6,5%, цукор - на 3,6%, соняшникова олія - на 2,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, на одяг і взуття - знизилися на 4,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,0% (у тому числі електроенергія на 36,6%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка - без змін, охорона здоров'я подорожчало на 0,4%, транспорт подорожчав на 1,0%, ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру зросли на 0,6%, освіта подорожчала на 1,2%, ресторани і готелі подорожчали на 0,3%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.