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Індексація пенсій: хто не отримає підвищення з березня

Автор: Олександр Білоус

Планова індексація пенсій у 2021 році пройде з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримають не всі.

Це передбачено постановою Кабміну №127, яке оприлюднене на Урядовому порталі.

Кому підвищать співі

Відповідно до законодавства, надбавку до виплат отримають ті, хто отримує пенсії

  • за віком;
  • за вислугу років;
  • у зв'язку з втратою годувальника;
  • по інвалідності.

При цьому Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично за матеріалами пенсійних справ. Індексація не потребує додаткових звернень громадян.

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Згідно з постановою, мінімальна пенсійна виплата зросте до 2 200 гривень тим, хто має тривалий страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Кого не торкнеться індексація пенсій

Згідно з чинними нормами, пенсії не індексують:

  • держслужбовцям;
  • науковим працівникам;
  • тим, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді, прокурори);
  • тим, кому пенсії вперше призначили у 2019-2021 роках

Також не змінюються пенсії, призначені в мінімальному розмірі.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

За даними ПФУ, середні виплати складали:

пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,

по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,

у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,

за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,

соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,

довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.

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Новини України пенсіїПенсионный фонд Украиныиндексация зарплат и пенсий
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