Індексація пенсій: хто не отримає підвищення з березня

Планова індексація пенсій у 2021 році пройде з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримають не всі.
Це передбачено постановою Кабміну №127, яке оприлюднене на Урядовому порталі.
Відповідно до законодавства, надбавку до виплат отримають ті, хто отримує пенсії
При цьому Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично за матеріалами пенсійних справ. Індексація не потребує додаткових звернень громадян.
У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в середньому пенсії підвищаться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.
Згідно з постановою, мінімальна пенсійна виплата зросте до 2 200 гривень тим, хто має тривалий страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.
Згідно з чинними нормами, пенсії не індексують:
Також не змінюються пенсії, призначені в мінімальному розмірі.
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.
За даними ПФУ, середні виплати складали:
пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,
по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,
у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,
за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,
соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,
довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.