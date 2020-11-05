Держбюджет на 2021 рік: який рівень доходів і витрат заклали в проект

Верховна рада сьогодні розглядає законопроект №4000 у першому читанні. Нардепи мають намір схвалити державний бюджет на наступний рік за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Доходи спочатку повинні були скласти 1 трлн 071,1 млрд грн, а витрати - 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит складає 270 млрд грн.

"Збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2021 додатку №1 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників в цьому додатку і статті 1 законопроекту)", - зазначено в проекті постанови №4000-П, який був напрацьований бюджетним комітетом Ради.

У комітеті раніше поінформували, що доходи держбюджету пропонується збільшити на 20,2 млрд гривень. При цьому в Рахунковій палаті зазначили, що знайшли додаткові джерела доходів у середньому на 20,6 млрд гривень.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік. У Міністерстві фінансів наполягали, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний.

Як писало РБК-Україна, експерти в проекті державного бюджету на 2021 рік бачать ряд ризиків. Зокрема, завищений план з доходів.

Виконавчий директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук заявив, що доходи розраховані на вкрай оптимістичних для бюджету показниках, зокрема по інфляції - 7,3%. Він сказав, що економіка у світі "лише трохи прийшла до тями", а коли закінчиться коронавірусна історія поки невідомо.