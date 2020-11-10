Голова НБУ запевнив у готовності України до роботи місії МВФ

За результатами роботи місії МВФ може ухвалити рішення про транш кредиту

Україна готова до роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) у найкоротші терміни. Співпраця з МВФ надасть можливість Україні виконувати зовнішні зобов’язання.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі в США з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, повідомляє прес-служба НБУ.

"Підтримка МВФ необхідна для найшвидшого відновлення української економіки. Результативний діалог з міжнародними партнерами є запорукою для збереження макрофінансової стабільності", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, НБУ максимально відданий співпраці країни з МВФ.

"Співпраця з МВФ дасть змогу й надалі виконувати зовнішні зобов’язання України і збільшити її міжнародні резерви до 29-30 млрд доларів у наступних роках", - додав Шевченко.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко вирушив на переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та з іншими кредиторами. Шевченко перебуватиме з офіційним робочим візитом у Вашингтоні протягом 8-13 листопада.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що місії МВФ в Україні не буде через рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування. За його словами, Київ відразу отримав відповідні сигнали від західних партнерів.