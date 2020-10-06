Євросоюз вніс зміни в "чорний список" офшорів

Рада ЄС вирішила додати Ангілья і Барбадос в список юрисдикцій, що не співпрацюють з Європейським союзом у сфері оподаткування. Кайманові острови і Оман виключені зі списку після проведення реформ їх податкової політики.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, Ангілья і Барбадос були включені в список ЄС після експертних оглядів, опублікованих Глобальним форумом щодо прозорості та обміну інформацією в податкових цілях. У цих оглядах рейтинги Ангільї і Барбадосу були знижені, відповідно, до "не відповідає" і "частково відповідає" за міжнародним стандартом прозорості та обміну інформацією за запитом (EOIR).

Кайманові острови були виключені зі списку ЄС після того, як у вересні 2020 року були змінена структура колективних інвестиційних фондів.

За даними Ради ЄС, Оман дотримується всіх своїх зобов'язань, після того, як він ратифікував Конвенцію ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу в податкових питаннях, прийняв законодавство, що забезпечує автоматичний обмін інформацією, і вжив усі необхідні кроки для активізації своїх відносин обміну інформацією з усіма країнами ЄС.

Після цього оновлення 12 юрисдикцій залишаються в списку юрисдикцій, відмовляються від співпраці: Американське Самоа, Ангілья, Барбадос, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельські острови, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США і Вануату.

Нагадаємо, в травні 2020 року Кабінет міністрів України вніс Панаму в Перелік офшорних зон.

Відзначимо, в березні 2019 року Європейський союз розширив список офшорних зон.