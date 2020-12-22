Долар і євро ростуть перед Новим роком: курс в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України вранці 22 грудня 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,33 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 34,50 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 28,06 (27,80 - 21 грудня), продажу - 28,33 (28,08 - 21 грудня) грн за долар.

Середній курс купівлі євро становить 34,00 (33,80 - 21 грудня), продажу - 32,50 (34,30 - 21 грудня) грн за євро.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 34,51 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,10 - 28,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Прогноз

За прогнозом НБУ, рекордні виплати з бюджету наприкінці 2020 року можуть призвести до тиску на курс гривні.