Долар і євро ростуть перед Новим роком: курс в обмінних пунктах

Долар знову подорожчав до 28,30 гривень, євро піднявся до 34,50 гривень
В обмінних пунктах України вранці 22 грудня 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,33 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 34,50 гривень за євро.
Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.
На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 28,06 (27,80 - 21 грудня), продажу - 28,33 (28,08 - 21 грудня) грн за долар.
Середній курс купівлі євро становить 34,00 (33,80 - 21 грудня), продажу - 32,50 (34,30 - 21 грудня) грн за євро.
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 34,51 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,10 - 28,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.
За прогнозом НБУ, рекордні виплати з бюджету наприкінці 2020 року можуть призвести до тиску на курс гривні.