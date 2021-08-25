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Гроші на субсидії закінчуються. Мінфін готує коригування держбюджету-2021

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Україна, Середа 25 серпня 2021 12:18
Гроші на субсидії закінчуються. Мінфін готує коригування держбюджету-2021 Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Фінансування субсидій у жовтні та листопаді вимагає коректив у держбюджеті на 2021 рік. Однак це з урахуванням перевиконання держбюджету за доходами це не є проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку міністр фінансів Сергій Марченко зробив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Так, фінансування субсидій - один з показників, які вимагають коректив у бюджеті на цей рік", - сказав міністр.

Як нагадав міністр, субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем. Таким чином, грудневі субсидії будуть оплачені в січні.

"Виходить, тільки жовтень-листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти", - сказав глава Мінфіну.

Він запевнив, що часу на корекцію достатньо.

"Ми говорили: після опалювального сезону проаналізуємо і зробимо висновки. Але уряд готовий виділити кошти, це не є проблемою. Враховуючи перевиконання бюджету, я не вважаю це проблемою. Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право", - сказав Марченко.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в держбюджеті на цей рік на виплату пільг і житлових субсидій передбачено видатки в сумі 35,2 млрд грн, з яких станом на 4 серпня фактично спрямовано 31,4 млрд грн, або 88,5% від річного плану. Міністр сказав, що зараз проводиться додаткова потреба в коштах на субсидії.

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