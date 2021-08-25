Деньги на субсидии заканчиваются. Минфин готовит корректировку госбюджета-2021
Финансирование субсидий в октябре и ноябре требует корректив в госбюджете на 2021 год. Однако это с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр финансов Сергей Марченко сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Да, финансирование субсидий - один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", - сказал министр.
Как напомнил министр, субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Таким образом, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.
"Выходит, только октябрь-ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", - сказал глава Минфина.
Он заверил, что времени на коррекцию достаточно эти деньги есть.
"Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", - сказал Марченко.
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в госбюджете на этот год на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрены расходы в сумме 35,2 млрд грн, из которых по состоянию на 4 августа фактически направлено 31,4 млрд грн, или 88,5 % от годового плана. Министр сказал, что сейчас проводится оценку дополнительная потребность в средствах на субсидии.