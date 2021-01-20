Кошти за ліцензії на гральний бізнес підуть у спецфонд: на що витратять гроші

Кабінет міністрів пропонує створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки. Фонд буде функціонувати у межах спеціального фонду держбюджету та буде наповнюватися коштами від плати за ліцензії на проведення азартних ігор та лотерей.

Відповідний проект закону схвалений на засідання уряду 20 січня, яке транслювалося на Youtube.

Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, які передбачають:

створення державного Фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду державного бюджету України;

спрямування відрахувань щорічних ліцензійних платежів від провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і від випуску та проведення лотерей до Фонду;

спрямування 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, залу гральних автоматів);

використання коштів Фонду на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії.

Планується, що Фонд запрацює з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, у законі про державний бюджет на 2021 рік передбачена плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей в сумі 7,4 млрд гривень. Це на 70% більше, ніж у 2020 році (4,4 млрд гривень).

Детальніше про те, як буде працювати закон про гральний бізнес читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт в законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".