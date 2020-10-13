Будуть коливання: Мінфін спрогнозував курс долара до кінця року

Курс долара до кінця 2020 року в Україні сильно не зміниться. Проте можливі певні коливання.

Про це в інтерв'ю thepage.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, курс, який є на сьогодні і був протягом останніх півроку, істотно не зміниться.

"Тобто будуть певні коливання. Зараз у нас є девальваційний тренд. Він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів. Знову ж таки, щоб всі зрозуміли, ключове завдання - обсяги цих коливань. Якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально", - зазначив Марченко.

Він також підкреслив, що не бачить підстав для курсу по 30 гривень і подальших проблем з МВФ.

"Знову ж таки фактор МВФ більше технічно політичний, ніж такий, який реально впливає на цю ситуацію. Впливає на ситуацію з обмінним курсом експорт-імпорт, приплив валюти до країни, відплив валюти з країни, інвестиції. МВФ - це також один із чинників припливу валюти до країни. Але це не основний чинник, а лише один з них", - додав Марченко.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що до кінця 2020 року долар в Україні буде коштувати близько 28 гривень. Такий же курс американської валюти передбачається і в 2021 році

Також стало відомо, що оновлений макропрогноз розвитку української економіки представлять наступного тижня.