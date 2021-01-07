Біткойн продовжив стрімке зростання і досяг 38 000 доларів

Криптовалюта біткойн (bitcoin) сьогодні, 7 січня 2021 року, перевищила позначку 38 000 доларів. Таким чином, встановлено черговий історичний максимум.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі Coindesk.

Згідно з даними біржі, біткойн в ході торгової сесії в четвер зростав на 2,73% і досягав піку 38,1 тисячі доларів. На даний момент курс трохи відкотився і знаходиться нижче цієї позначки.

Зазначимо, з початку 2021 року дана криптовалюта продовжує оновлювати історичні максимуми. Зокрема, з 1 січня біткойн зріс в ціні більш ніж на 8 000 доларів або майже на 30 відсотків. За календарний рік він подорожчав в п'ять разів, а його привабливість зросла після того, як великий платіжний сервіс PayPal дозволив своїм клієнтам із США торгувати криптовалютами.

Нагадаємо, 4 січня біткойн різко обвалився нижче 28 000 доларів, але незабаром знову перейшов до зростання.

Аналітики прогнозували, що позитивний тренд біткойна продовжиться лише до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Очікувалося, що після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.