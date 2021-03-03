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Біткойн знову піднявся вище 50 тисяч доларів: що відбувається з криптовалютою

Автор: Олександр Білоус

Біткойн подорожчав у середу, 3 березня, на 4% до 50,7 тисяч доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта знову дорожчає після падіння нижче 45 тисяч доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає агентство, прибутковість казначейських облігацій США продовжила знижуватися, відновивши деякий спокій на світових ринках і відновивши попит на більш ризиковані активи.

Облігації були в центрі шторму на фінансових ринках в останні тижні після різкого стрибка прибутковості у всьому світ. Світові акції впали з майже рекордних максимумів, а ціни на сировинні товари похитнулися.

Проте фінансові стимули підігріли очікування ринку швидкого відновлення, оскільки президент США Джо Байден близький до ухвалення пакету витрат у розмірі 1,9 трильйона доларів.

Уолл-стріт різко впала минулого тижня, проте в понеділок, 1 березня, індекс S&P 500 продемонстрував найкраще одноденне ралі за дев'ять місяців.

У середу широкий індекс світових акцій MSCI виріс на 0,19%.

Індекс долара по відношенню до шести світових валют практично не змінився в середу після падіння з майже місячного максимуму напередодні.

Ціни на нафту трохи відійшли від двотижневого мінімуму. Нафта марки WTI подорожчала на 0,15% до 59,85 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,33% до 62,91 доларів.

Нагадаємо, ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до развивающемуся класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.

Зазначимо, зростання біткойна був викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon.

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