Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень

На ринку намітилася стабілізація, курс може зберегтися протягом найближчого тижня

Протягом наступного тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни у 28,10 гривень за долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, курс долара до гривні на початку цього тижня почав рости. Навіть новини про створення вакцини від коронавірусу не змогли зупинити цей рух. Так до четверга позиції гривні просіли до 28,22 гривні.

Однак у п'ятницю гривня почала зміцнюватися і змогла відіграти левову частку падіння, повернувшись до позначки 28,12. "Така динаміка в парі з падінням долара тижнем раніше дозволяє говорити про стабілізацію гривні - валюта знайшла свою опору і буде перебувати на ній", - зазначив Пархоменко.

"Якщо найближчим часом НБУ не посилить тиск на гривню і не буде скуповувати надлишок валюти на ринку, на наступному тижні ми можемо протестувати позначку у 28,00. Пройти її буде складно", - додав аналітик.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно не змінився у всіх сегментах валютного ринку.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,25 до 28,18 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час залишилося без змін 28,17/28,18.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,15/28,20 до 28,25/28,30. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою залишився без змін.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9 - 13 листопада 2020 року не проводив інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продаж 13 листопада 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,11 гривень за долар.