Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

На рынке наметился стабилизация, курс может сохраниться в течение ближайшей недели

В течение следующей недели курс доллара к гривне будет постепенно снижаться. Наиболее вероятный сценарий - это сохранение текущей динамики и цены в 28,10 гривен за доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, курс доллара к гривне в начале этой недели начал расти. Даже новости о создании вакцины от коронавируса не смогли остановить это движение. Так до четверга позиции гривны просели до 28,22 гривны.

Однако в пятницу гривна начала укрепляться и смогла отыграть львиную долю падения, вернувшись до отметки 28,12. "Такая динамика в паре с падением доллара неделей ранее позволяет говорить о стабилизации гривны - валюта нащупала свою опору и будет находиться на ней", - отметил Пархоменко.

"Если в ближайшее время НБУ не усилит давление на гривну и не будет скупать излишек валюты с рынка, на следующей неделе мы можем протестировать отметку в 28,00. Пройти ее будет сложно", - добавил аналитик.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно не изменился во всех сегментах валютного рынка.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,25 до 28,18 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время осталось без изменений 28,17/28,18.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,15/28,20 до 28,25/28,30. При этом спред между средней продажей и средней покупкой остался без изменений.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9 - 13 ноября 2020 года не проводил интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке. При этом центробанк также отказался о продажи валюты.

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 13 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,11 гривен за доллар.