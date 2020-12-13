Аналітики спрогнозували курс долара на найближчий тиждень
Курс долара може впасти до 27,8 гривень
Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,1%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,30 до 28,08 грн (-0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 28,25/28,27 до 27,94/27,96 (-1,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,24/28,44 до 27,96/28,20 (-1,0%/-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, НБУ вийшов на ринок після чотирьох тижнів, протягом яких він відмовлявся від інтервенцій з купівлі або продажу валюти.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. За минулий тиждень курс знизився на 1,1% (з 28,29 на 7 грудня).