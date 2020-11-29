Аналітики спрогнозували курс долара на найближчий тиждень

Протягом наступного тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, Міністерство фінансів успішно завершив переговори з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік

"Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україну та отримання чергового траншу. Мова йде про скорочення дефіциту бюджету 2021 року з 6% до 5,5% ВВП або на 24 млрд грн", - додав він.

За даними Альпарі, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,7%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,26 до 28,44 грн (+0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,31/28,33 до 28,52/28,54 (+0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,26/28,49 до 28,37/28,57 (+0,4%/+0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,46 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс зростає восьмий день поспіль. Разом з тим, за останній місяць курс практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 23 - 27 листопада 2020 року не проводив інтервенцій купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти. Таким чином, НБУ відмовляється від інтервенцій на міжбанку третій тиждень поспіль.