Аналітики прогнозують зростання курсу долара в перший тиждень листопада

У перший тиждень листопада очікується помірне зростання курсу долара. Українська національна валюта відчуває тиск, в тому числі, через рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

За його словами, цього тижня курс перетне позначку 28,5 гривень за долар і до кінця місяця буде коливатися вище цього рівня в діапазоні 28,5-29 гривень за долар. При цьому з другого тижня листопада гривня почне отримувати додаткову підтримку через продаж валюти експортерами та іншими суб'єктами для сплати квартальних і місячних податків. Це має утримати курс у зазначеному вище коридорі без продажу валюти Нацбанком, і, ймовірно, навіть з викупом частини пропозиції валюти до міжнародних резервів.

"Хоча протягом жовтня курс гривні залишався переважно стабільним, трохи вище 28,3 гривень за долар, вже в останні дні місяця він наблизився до 28,5 гривень за долар. У листопаді ми очікуємо, що гривня продовжить падати в перший тиждень, а потім стабілізується в діапазоні 28.5-29 гривень за долар", - зазначив Котович.

Він також підкреслив, що останній тиждень жовтня приніс черговий сплеск коливань на валютному ринку, викликаний рішенням КСУ щодо незаконного збагачення та електронних декларацій. Тому після того, як більшу частину місяця курс гривні коливався трохи вище 28,3 гривень за долар, за минулий тиждень гривня втратила 0,5% і ослабла до 28,47 гривень за долар.

Цей курс є найслабшою з початку року, адже з початком коронакризиса в Україні він лише на кілька днів послаблювався до рівня більш ніж 28 гривень і знову перетнув кордон у вересні. Всього з початку року гривня втратила 20,2%.

У жовтні НБУ досить часто був присутній на валютному ринку, але з невеликим об'ємом інтервенцій. Однак за чотири дні в останній тиждень місяця НБУ продав 150 млн доларів, а загалом за місяць - 210 млн доларів.

Втім, з початку року НБУ більше купував валюту, ніж продавав. Так за 10 місяців сальдо інтервенцій становить 778 млн доларів, оскільки НБУ купив 4,5 млрд доларів, а продав трохи більше 3,7 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара в черговий раз обновив максимум за два роки.

Крім того, фінансові аналітики розповіли РБК-Україна, що вибори в США сильно на курс долара не вплинуть.