Аналітики дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,34 до 28,27 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,35/28,37 до 28,31/28,32 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,26/28,45 до 28,23/28,43 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку, що у НБУ немає мети за курсом гривні до долара.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19 - 23 жовтня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Таким чином, НБУ вперше з липня 2020 року відмовився від участі на міжбанку.