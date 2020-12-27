Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року

Протягом останнього тижня 2020 року очікується стабілізація курсу долара до гривні. Після різкого зростання курс залишиться близько рівня 28,40 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Нас чекають довгі вихідні, які знижують активність на валютному ринку. Через цео на наступному тижні очікується нейтральна динаміка курсу", - зазначив аналітик.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 70 копійок.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс на 72 копійки з 27,73 до 28,45 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,73/27,74 до 28,41/28,42. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,70/28,0 до 28,10/28,53.

За його словами, втрати гривні на цьому тижні були обумовлені зростанням курсу долара на світових ринках. Новий штам коронавірусу і достроковий локдаун в Європі змусила багатьох інвесторів похвилюватися, що і призвело до подорожчання долара.

"Також, за заявою чиновників переговори з МВФ йдуть в хорошому і результативному руслі. В парі з цим, Мінфін зміг зайняти близько 22,2 млрд гривень для фінансування бюджету і залучив кредит від Deutsche Bank на 350 млн доларів. Цього ресурсу достатньо для того, щоб закрити бюджетні дірки в цьому році", - додав аналітик.

Нагадаємо, НБУ протягом тижня 21-24 грудня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 43,10 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти. Таким чином, НБУ вийшов на ринок з продажем валюти вперше початку листопада. При цьому в попередні два тижні на ринку спостерігався надлишок пропозиції і НБУ купував валюту.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ на 28 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. За минулий тиждень курс виріс на 1,9% (з 27,82 на 21 грудня).

Відзначимо, за прогнозом НБУ, рекордні виплати з бюджету наприкінці 2020 року можуть призвести до тиску на курс гривні.