Аналітик назвав причину можливого зростання курсу долара

Курс гривні до долара і євро в березні може знизитися. Орієнтовний діапазон за курсом долара на горизонті одного місяця становить 27,75-28,75 гривень/долар.

"Сезонне зміцнення гривні в лютому і березні часто пов'язано з надлишком пропозиції валюти на ринку на тлі того, що аграрний сектор країни готується до посівної кампанії і, відповідно, активно продає валюту для закупівлі насіння і пального. На наш погляд, через те що вже зафіксований процес прискорення інфляції в Україні, курс гривні може почати просідати по відношенню до долара і євро",- пояснив Чурін.

Старший аналітик групи ICU Тарас Котович у свою чергу зазначив, що тижнем раніше валютний ринок балансував самостійно, без інтервенцій НБУ, через що виникла затримка з сезонним зміцненням гривні.

Ринок балансувався без Нацбанку, за словами аналітика, у зв'язку із декількома причинами. Це, серед іншого, впливали низькі обсяги податкових платежів, через що бізнесу не потрібно було продавати багато валюти. Крім того, вплив на ринок чинили вже звичні обсяги інвестицій в ОВДП з боку нерезидентів, збільшення енергетичного імпорту (через що зростав попит на валюту), а також новини про завершення місії МВФ без перегляду програми.