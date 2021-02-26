Аналитик назвал причину возможного роста курса доллара

Курс гривны к доллару и евро в марте может снизиться. Ориентировочный диапазон по курсу доллара на горизонте одного месяца составляет 27,75-28,75 гривен/доллар.

"Сезонное укрепление гривны в феврале и марте часто связано с избытком предложения валюты на рынке на фоне того, что аграрный сектор страны готовится к посевной кампании и, соответственно, активно продает валюту для закупки семян и топлива. На наш взгляд, из-за того что уже зафиксирован процесс ускорения инфляции в Украине, курс гривны может начать проседать по отношению к доллару и евро",- пояснил Чурин.

Старший аналитик группы ICU Тарас Котович в свою очередь отметил, что неделей ранее валютный рынок балансировал самостоятельно, без интервенций НБУ, из-за чего возникла задержка с сезонным укреплением гривны.

Рынок балансировался без Нацбанка, по словам аналитика, в связи с несколькими причинами. На это, среди прочего, влияли низкие объемы налоговых платежей, из-за чего бизнесу не нужно было продавать много валюты. Кроме того, влияния на рынок оказывали уже привычные объемы инвестиций в ОВГЗ со стороны нерезидентов, увеличение энергетического импорта (из-за чего рос спрос на валюту), а также новости о завершении миссии МВФ без пересмотра программы.