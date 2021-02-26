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Аналитик назвал причину возможного роста курса доллара

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 17:00
Аналитик назвал причину возможного роста курса доллара Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Ростислав Шаправский

Курс гривны к доллару и евро в марте может снизиться. Ориентировочный диапазон по курсу доллара на горизонте одного месяца составляет 27,75-28,75 гривен/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"Сезонное укрепление гривны в феврале и марте часто связано с избытком предложения валюты на рынке на фоне того, что аграрный сектор страны готовится к посевной кампании и, соответственно, активно продает валюту для закупки семян и топлива. На наш взгляд, из-за того что уже зафиксирован процесс ускорения инфляции в Украине, курс гривны может начать проседать по отношению к доллару и евро",- пояснил Чурин.

Старший аналитик группы ICU Тарас Котович в свою очередь отметил, что неделей ранее валютный рынок балансировал самостоятельно, без интервенций НБУ, из-за чего возникла задержка с сезонным укреплением гривны.

Рынок балансировался без Нацбанка, по словам аналитика, в связи с несколькими причинами. На это, среди прочего, влияли низкие объемы налоговых платежей, из-за чего бизнесу не нужно было продавать много валюты. Кроме того, влияния на рынок оказывали уже привычные объемы инвестиций в ОВГЗ со стороны нерезидентов, увеличение энергетического импорта (из-за чего рос спрос на валюту), а также новости о завершении миссии МВФ без пересмотра программы.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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