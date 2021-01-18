Аналітик дав прогноз цін на газ на 2021 рік: 200 доларів і вище

До кінця року ціни на газ можуть піднятися до 200 доларів і вище за тисячу кубометрів. При цьому до середини року ціна на газ може знизитися до 100-130 доларів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

За словами глави департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександра Мартиненка, найближчим часом ціни на газ неминуче впадуть через потепління у північноазійському регіоні.

"Ціни будуть продовжувати стрімко знижуватися і далі, по мірі наближення літа, а також зростання поставок LNG (скраплений газ - ред.), який розпочався вже зараз. В результаті, до середини року ціни на газ на європейському ринку можуть знизитися до 100-130 доларів/тис. куб. м", - припустив аналітик.

Мартиненко прогнозує, що з наближенням наступного опалювального сезону ціни можуть досягти рівня 200 доларів і вище. В разі, якщо уряду не вдасться виробити дієвий і прийнятний для МВФ механізм споживання дешевого річного газу, включення ще одного ручного режиму регулювання тарифів аналітик вважає неминучим.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів знизив ціну на газ для українців до 6,99 гривень за кубометр.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.