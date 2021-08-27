До 20 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на вересень

Місячні ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді досягають 20 гривень за кубометр. Зокрема, "Київгазенерджи" продає газ по 19,80 гривень за кубометр. У серпні тариф цієї компанії був на рівні 15,76 гривень за кубометр. Високі ціни і у інших постачальників:"Черкаси газзбут" продає газ по 16,76 гривень, "Умань газзбут"- по 16,78 за 1 куб м.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячного тарифу і "Нафтогаз України".

Водночас деякі компанії пропонують місячний тариф на рівні річного - YASNO продає газ по 8,94 гривні за кубометр на вересень або до кінця сезону.

Тим часом, базові річні фіксовані ціни як і раніше будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 грн за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.