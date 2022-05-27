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Росіяни намагаються витіснити українські підрозділи з Лимана, - Генштаб

Фото: Українські військові на Донеччині (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Оборонці Лимана на Донеччині унеможливлюють наступ ворожих військ у бік Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Війська РФ продовжують спроби вибити українських армійців із Лиману. Натомість сусідні населені пункти зазнали обстрілів окупантами.

"На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська", – йдеться в повідомленні.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Кириленко визнав, що частина Лимана захоплена росіянами. Під ударами ворога також опинилися інші міста регіону.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили село в Бахмутському районі.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьКрасный ЛиманВС РФГенштаб ВСУ