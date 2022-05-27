Росіяни намагаються витіснити українські підрозділи з Лимана, - Генштаб
Оборонці Лимана на Донеччині унеможливлюють наступ ворожих військ у бік Слов'янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Війська РФ продовжують спроби вибити українських армійців із Лиману. Натомість сусідні населені пункти зазнали обстрілів окупантами.
"На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська", – йдеться в повідомленні.
Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Кириленко визнав, що частина Лимана захоплена росіянами. Під ударами ворога також опинилися інші міста регіону.
Нагадаємо, що російські окупанти захопили село в Бахмутському районі.
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