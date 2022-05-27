Россияне пытаются вытеснить украинские подразделения из Лимана, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Войска РФ продолжают попытки выбить украинских армейцев из Лимана. В то же время соседние населенные пункты подверглись обстрелам оккупантами.

"На Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанес авиаудар в районе Северска", – говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Кириленко признал, что часть Лимана захвачена россиянами. Под ударами врага также оказались другие города региона.