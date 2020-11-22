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G20 продовжила заморозку заборгованості найбідніших країн

Новость на русском → Ер-Ріяд, Неділя 22 листопада 2020 18:57
G20 продовжила заморозку заборгованості найбідніших країн Фото: лідери G20 на минулорічному саміті в Осаці (flickr.com/oecd)
Автор: Дмитро Левицький

"Велика двадцятка" (G20) на цьогорічному саміті під головуванням Саудівської Аравії домовилася продовжити заморозку заборгованості найбідніших країн. Борги будуть заморожені до червня 2021 року.

Про це йдеться у підсумковій декларації лідерів G20.

Відтермінування обслуговування боргів пов'язане з тим, що більшість країн не можуть виконати свої зобов'язання через складну ситуацію з COVID-19. Країни G20 взяли на себе зобов'язання допомогти найбільш постраждалим від пандемії державам.

"Ми продовжимо докладати зусиль для захисту життів та надання їм допомоги... Необхідно скоординувати наші дії на глобальному рівні та діяти солідарно... Ми прагнемо привести світ до відновлення після пандемії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у квітні міністри фінансів країн G20 домовилися призупинити виплати по обслуговуванню боргів для найбідніших країн. Планувалося, що заморозка виплат триватиме до кінця року, але з можливим продовженням.

Додамо, у перший день саміту G20 президент Єврокомісії закликала країни "Великої двадцятки" виділити 4,5 млрд доларів на забезпечення загального доступу до тестів на COVID-19, вакцин і ліків.

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