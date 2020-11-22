G20 продлила заморозку задолженности беднейших стран

"Большая двадцатка" (G20) на саммите под председательством Саудовской Аравии договорилась продлить заморозку задолженности беднейших стран. Долги будут заморожены до июня 2021 года.

Об этом говорится в итоговой декларации лидеров G20.

Отсрочка обслуживания долгов связана с тем, что большинство стран не могут выполнить свои обязательства из-за сложной ситуации с COVID-19. Страны G20 взяли на себя обязательства помочь наиболее пострадавшим от пандемии государствам.

"Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания им помощи... Необходимо скоординировать наши действия на глобальном уровне и действовать солидарно... Мы хотим привести мир к восстановлению после пандемии", - говорится в заявлении.

Напомним, в апреле министры финансов стран G20 договорились приостановить выплаты по обслуживанию долгов для беднейших стран. Планировалось, что заморозка выплат продлится до конца года, но с возможным продлением.

Добавим, в первый день саммита G20 президент Еврокомиссии призвала страны "Большой двадцатки" выделить 4,5 млрд долларов на обеспечение всеобщего доступа к тестам на COVID-19, вакцинам и лекарствам.