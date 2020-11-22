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G20 продлила заморозку задолженности беднейших стран

Новина українською → Эр-Рияд, Воскресенье 22 ноября 2020 18:57
G20 продлила заморозку задолженности беднейших стран Фото: лидеры G20 на прошлогоднем саммите в Осаке (flickr.com/oecd)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Большая двадцатка" (G20) на саммите под председательством Саудовской Аравии договорилась продлить заморозку задолженности беднейших стран. Долги будут заморожены до июня 2021 года.

Об этом говорится в итоговой декларации лидеров G20.

Отсрочка обслуживания долгов связана с тем, что большинство стран не могут выполнить свои обязательства из-за сложной ситуации с COVID-19. Страны G20 взяли на себя обязательства помочь наиболее пострадавшим от пандемии государствам.

"Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания им помощи... Необходимо скоординировать наши действия на глобальном уровне и действовать солидарно... Мы хотим привести мир к восстановлению после пандемии", - говорится в заявлении.

Напомним, в апреле министры финансов стран G20 договорились приостановить выплаты по обслуживанию долгов для беднейших стран. Планировалось, что заморозка выплат продлится до конца года, но с возможным продлением.

Добавим, в первый день саммита G20 президент Еврокомиссии призвала страны "Большой двадцатки" выделить 4,5 млрд долларов на обеспечение всеобщего доступа к тестам на COVID-19, вакцинам и лекарствам.

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