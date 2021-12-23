Майже вся Україна перейшла в "жовту" зону. Тільки дві області залишились "червоними"

Сьогодні з "червоної" зони карантину вийшли ще шість областей. Мова йде про Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на рішення державної комісії ТЕБ і НС.

Державна комісія виключила Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області з "червоної" зони опівночі 23 грудня.

Тепер "жовта" зона поширюється майже на всі області. Тільки Волинська та Запорізька області залишаються "червоними".

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська.

Обмеження "жовтої" зони

У "жовтій" зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.