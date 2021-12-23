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Майже вся Україна перейшла в "жовту" зону. Тільки дві області залишились "червоними"

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 06:00
Майже вся Україна перейшла в "жовту" зону. Тільки дві області залишились "червоними" Фото: в Україні значно скоротилась "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні з "червоної" зони карантину вийшли ще шість областей. Мова йде про Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення державної комісії ТЕБ і НС.

Державна комісія виключила Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області з "червоної" зони опівночі 23 грудня.

Тепер "жовта" зона поширюється майже на всі області. Тільки Волинська та Запорізька області залишаються "червоними".

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька,
  14. Вінницька,
  15. Хмельницька,
  16. Закарпатська,
  17. Одеська,
  18. Київська,
  19. Житомирська,
  20. Сумська,
  21. Миколаївська,
  22. Чернігівська,
  23. Черкаська.

Обмеження "жовтої" зони

У "жовтій" зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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