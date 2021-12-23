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Почти вся Украина перешла в "желтую" зону. Только две области остались "красными"

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 06:00
Почти вся Украина перешла в "желтую" зону. Только две области остались "красными" Фото: в Украине значительно сократилась "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня из "красной" зоны карантина вышли еще шесть областей. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Государственная комиссия исключила Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области из "красной" зоны в полночь 23 декабря.

Теперь "желтая" зона распространяется почти на все области. Только Волынская и Запорожская области остаются "красными".

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая,
  13. Донецкая,
  14. Винницкая,
  15. Хмельницкая,
  16. Закарпатская,
  17. Одесская,
  18. Киевская,
  19. Житомирская,
  20. Сумская,
  21. Николаевская,
  22. Черниговская,
  23. Черкасская.

Ограничения "желтой" зоны

В "желтой" зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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