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ВООЗ про таблетки від COVID: це не альтернатива, а додатковий інструмент

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 16:54
ВООЗ про таблетки від COVID: це не альтернатива, а додатковий інструмент Фото: Ярно Хабіхт, глава представництва ВООЗ в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт зробив заяву щодо таблеток від коронавірусу, які представила, зокрема, компанія Merck. За його словами, таблетки - це не альтернатива вакцинам від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника ВООЗ для "УП".

Як пояснив Хабіхт, вакцинація від коронавірусу, перш за все, захищає від потрапляння хворого на COVID-19 у лікарню.

"Це не альтернатива. Це додатковий інструмент. Вакцинація допомагає знизити ризики потрапити в лікарню та реанімацію. Лікарні наразі переповнені. Ви можете уявити ситуацію, коли ми маємо багато ліків, але ліжка все ще заповнені. Це не те, що допоможе нам подолати пандемію", - сказав він.

Нагадаємо, Британія першою у світі дозволила застосування COVID-таблеток від компанії Merck. За результатами досліджень, тільки 7,3% пацієнтів, які отримали таблетки від Merck, були госпіталізовані або померли від коронавірусу.

Після цього у США заявили про завершення випробувань таблеток від компанії Pfizer. Результати випробувань показали, що препарат на 89% знижує ймовірність госпіталізації та ризик розвитку тяжкого захворювання.

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