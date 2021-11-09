ВООЗ про таблетки від COVID: це не альтернатива, а додатковий інструмент

Глава представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт зробив заяву щодо таблеток від коронавірусу , які представила, зокрема, компанія Merck. За його словами, таблетки - це не альтернатива вакцинам від COVID-19.

Як пояснив Хабіхт, вакцинація від коронавірусу, перш за все, захищає від потрапляння хворого на COVID-19 у лікарню.

"Це не альтернатива. Це додатковий інструмент. Вакцинація допомагає знизити ризики потрапити в лікарню та реанімацію. Лікарні наразі переповнені. Ви можете уявити ситуацію, коли ми маємо багато ліків, але ліжка все ще заповнені. Це не те, що допоможе нам подолати пандемію", - сказав він.