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ВОЗ о таблетках от COVID: это не альтернатива, а дополнительный инструмент

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Украина, Вторник 09 ноября 2021 16:54
ВОЗ о таблетках от COVID: это не альтернатива, а дополнительный инструмент Фото: Ярно Хабихт, глава представительства ВОЗ в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя ВОЗ для "УП".

Как пояснил Хабихт, вакцинация от коронавируса, прежде всего, защищает от попадания больного COVID-19 в больницу.

"Это не альтернатива. Это дополнительный инструмент. Вакцинация помогает снизить риски попасть в больницу и реанимацию. Больницы сейчас переполнены. Вы можете себе представить ситуацию, когда у нас много лекарств, но койки все еще заполнены. Это не то, что поможет нам преодолеть пандемию", - сказал он.

Напомним, Британия первой в мире разрешила применение COVID-таблеток от компании Merck. По результатам исследований, только 7,3% пациентов, которые получили таблетки от Merck, были госпитализированы или умерли от коронавируса.

После этого в США заявили о завершении испытаний таблеток от компании Pfizer. Результаты испытаний показали, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации и риск развития тяжелого заболевания.

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