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У ВООЗ розповіли, коли очікувати новий спалах COVID в Україні

Автор: РБК-Україна

Глава Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що новий спалах коронавірусу в Україні почнеться в кінці серпня - початку вересня. Він зазначив, що спалах COVID триватиме до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Хабіхт закликав українців вакцинуватися зараз, поки "Дельта" штам коронавірусу не почав широко поширюватися в Україні.

"Точну відповідь дати важко. Але, попри наявні дані, широке поширення "Дельта", заходи охорони громадського здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня - початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації", - заявив він.

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